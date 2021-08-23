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Абрамова Юлія |

Динамо разгромило Десну в пятом туре УПЛ

Динамо разгромило Десну в пятом туре УПЛ

В воскресенье, 22 августа, в центральном матче пятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало черниговской Десну.

Команды встретились в Киеве, на стадионе им. Валерия Лобановского. Обе очень активно начали встречу, но киевляне одержали победу.

Десна победно выступала к матчу с Динамо, однако киевляне разгромили ее со счетом 4: 0 в свою пользу.

Голы Забей Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (бил и пенальти), Тарас Завийский (автор автогола).

За команду Динамо играли: Бойко, Кендзера, мешкотно, Сирота (Тимчик, 67), Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 67), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77), Гармаш (Шкурин, 46 ).

За Десну висупалы: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов, Домбровский (Арвеладзе 49, Болбат, 46), Калитвинцев, Тотовицкого (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородко (Будковский, 46).

Динамо набрало 14 очков и оказалось в лидерах УПЛ, обойдя Шахтер с их 13 очками.

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