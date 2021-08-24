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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Украинские паралимпийцы из Токио тепло поздравили страну с Днем Независимости

Украинские паралимпийцы из Токио тепло поздравили страну с Днем Независимости

Спортсмены национальной команды, которые сейчас готовятсяк выступлениям летних Паралимпийских играх в Токио, поздравили украинский с Днем независимости, записав трогательное видео.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич отметил, что паралимпийцы имеют непосредственное отношение к восстановлению украинской независимости.

— Мы здесь, в далеком Токио, Украина — там, но ощущение страны, которая празднует сегодня большой праздник, этот большой юбилей — сегодня с нами — национальной паралимпийской сборной командой Украины. С Днем рождения, родная Украина, — поздравил Валерий Сушкевич.

Напомним, что сегодня, 24 августа, состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020. Трехчасовое действо под слоганом У нас есть крылья продолжалось без зрителей. Украинский флаг несли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

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Открытие Паралимпиады-2020: онлайн-трансляция церемонии в Токио

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