Все 20 клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) единогласно решили не отпускать своих игроков на матчи сборных в страны, которые внесены в красный карантинный список Великобритании.
Запретили выезжать почти 60 игрокам из 19 клубов АПЛ. Они должны были поехать в 26 стран с красного списка на отборочные матчи на чемпионат мира-2022.
После выступлений за сборную игрокам пришлось бы возвращаться в Великобританию и отбывать 10-дневный период изоляции.
В красный список включены, в частности Бразилия, Аргентина и Египет.
Список игроков АПЛ, которые не смогут сыграть за сборные в отборочных матчах на ЧМ-2022 в период 30 августа — 8 сентября.
- Арсенал: Габриэл, Габриэл Мартинелли, Мохамед Ельнени;
- Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Уэсли, Дуглас Луис, Марвелоус Накамба, Трезеге;
- Брэнтфорд: Жоэль Валенсия, Халил Дервисоглу;
- Брайтон: Энок Мвепу, Алексис Мак Аллистер, Мойзес Кайседо, Стивен Альсате, Перси Тау;
- Челси: Тьяго Силва;
- Эвертон: Ришарлисон, Родригес, Йерро Мина, Дженк Тосун;
- Ливерпуль: Мохамед Салах, Алиссон, Фабиньо, Фирмино;
- Лидс: Рафинья, Жуниор Фирпо, Элдер Кошта;
- Манчестер Сити: Габриэл Жезус, Эдерсон, Фернандиньо;
- Манчестер Юнайтед: Фред, Алекс Теллес, Эдинсон Кавани, Ганнибал Меджбри;
- Ньюкасл Мигель Альмирон, Жоелинтон, Федерико Фернандес;
- Норвич: Онель Эрнандес;
- Тоттенхэм: Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро, Лукас Моура, Давинсон Санчес;
- Уотфорд: Хуан Эрнандес, Озан Туфан;
- Вест Хэм Мануэль Лансини.
Источник: АПЛ