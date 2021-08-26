Все 20 клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) единогласно решили не отпускать своих игроков на матчи сборных в страны, которые внесены в красный карантинный список Великобритании.

Запретили выезжать почти 60 игрокам из 19 клубов АПЛ. Они должны были поехать в 26 стран с красного списка на отборочные матчи на чемпионат мира-2022.

После выступлений за сборную игрокам пришлось бы возвращаться в Великобританию и отбывать 10-дневный период изоляции.

В красный список включены, в частности Бразилия, Аргентина и Египет.

Список игроков АПЛ, которые не смогут сыграть за сборные в отборочных матчах на ЧМ-2022 в период 30 августа — 8 сентября.

Арсенал: Габриэл, Габриэл Мартинелли, Мохамед Ельнени;

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Уэсли, Дуглас Луис, Марвелоус Накамба, Трезеге;

Брэнтфорд: Жоэль Валенсия, Халил Дервисоглу;

Брайтон: Энок Мвепу, Алексис Мак Аллистер, Мойзес Кайседо, Стивен Альсате, Перси Тау;

Челси: Тьяго Силва;

Эвертон: Ришарлисон, Родригес, Йерро Мина, Дженк Тосун;

Ливерпуль: Мохамед Салах, Алиссон, Фабиньо, Фирмино;

Лидс: Рафинья, Жуниор Фирпо, Элдер Кошта;

Манчестер Сити: Габриэл Жезус, Эдерсон, Фернандиньо;

Манчестер Юнайтед: Фред, Алекс Теллес, Эдинсон Кавани, Ганнибал Меджбри;

Ньюкасл Мигель Альмирон, Жоелинтон, Федерико Фернандес;

Норвич: Онель Эрнандес;

Тоттенхэм: Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро, Лукас Моура, Давинсон Санчес;

Уотфорд: Хуан Эрнандес, Озан Туфан;

Вест Хэм Мануэль Лансини.

Источник: АПЛ