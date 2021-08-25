Мне нужно соскучиться: Харлан рассказала о паузе в карьере после Олимпиады-2020

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан решила взять паузу в спортивной карьере после сенсационного поражения на Олимпийских играх-2020 в Токио. Для украинки это была первая Олимпиада, на которой она не завоевала медаль.

30-летняя фехтовальщица пока не думает о своем возвращении в спорт. Так, Харлан объяснила, что сможет дать ответ относительно своего будущего только через три месяца.

— Еще болит. Поэтому я рада, что у меня в жизни появился проект Танцы со звездами. Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но это не из-за фехтования. Чего мне и хотелось, — добавила спортсменка.

В то же время Харлан дала надежду всем своим болельщикам на то, что возьмет в руки саблю и еще будет покорять международные соревнования.

— Все, кто меня знает, понимают, что все будет. Мне мой менеджер Юра Шаповалов говорит: Оль, я знаю тебя. Через три месяца ты станешь в стойку. Я отвечаю: Юра, нет. Мне нужно соскучиться, — отметила Харлан.

По словам спортсменки, она сейчас не хочет думать о фехтовании. Также она призналась, что не умеет отдыхать, однако сейчас пришло замечательное время позволить себе это.

— Сейчас я даже не хочу думать об этом. Я позволила себе не думать об этом. Когда ты 21 год в этом виде, то приучаешь себя к постоянной работе и даже нет мыслей об отдыхе. Я не умею отдыхать, мне совесть не позволяет. Это проблема — я не умею отлынивать. Но вот я себе наконец позволила это, — добавила Харлан.

Ольга Харлан покинула Олимпиаду-2020 после сенсационного поражения в 1/16 финала против представительницы Китая Ян Хенью — 12:15.

После выбывание из соревнованиях украинка заявила, что не смогла справиться с эмоциями, также сказалось отсутствие соревновательной практики.

Для спортсменки это первая Олимпиада без медали. Поэтому Игры-2020 стали худшими в ее карьере.

В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в ​​командной сабли, а в Лондоне-2012 заняла третье место. А вот в Рио-2016 Харлан завоевала сразу две награды — личную бронзу и командное серебро.

Источник: Трибуна