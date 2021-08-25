Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 делегаций, в том числе и сборная Украины.

Они будут бороться за 539 комплектов наград, которые разыграют в 22 видах спорта.

Паралимпийские игры-2020 в Токио — медали

Сейчас в медальном зачете Паралимпиады-2020 лидирует Австралия. На счету австралийских спортсменов уже две золотые медали.

На втором месте Китай и США — национальным сборным этих стран удалось завоевать по одной серебряной награде.

Третье место отсутствует, а четвертое разделили Германия и Канада. Спортсмены из этих стран получили по одной бронзовой медали на Паралимпийских играх.

Украинская сборная на Паралимпийских играх-2020 в Токио пока не отметилась.

Паралимпиада-2020 в японском Токио продлится до 5 сентября. Украина на Паралимпийских играх в этом году представлена ​​в составе 143 спортсменов. Они будут бороться за медали в 15 видах спорта.

Паралимпийские игры в Токио, как и Олимпийские игры, должны были пройти в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса главные спортивные соревнования планеты перенесли на этот год, не меняя название.

В этом году соревнования проходят с рядом карантинных ограничений. Зрителей к просмотру не допускают.