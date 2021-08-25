Пловец Антон Коль получил для сборной Украины первую серебряную медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Второе серебро для сборной принес фехтовальщик Артем Манько.

Пловец Антон Коль преодолел дистанцию за 2:28.29, уступив на 0,3 секунды представителю Израиля Ияду Шалаби. Третье место занял итальянец Франческо Беттелла, который показал результат 2:32.08.

Фехтовальщик Артем Манько в финале соревнований по сабле на коляске проиграл китайцу Ли Хао и занял второе место.

Антон Коль — 31-летний паралимпиец родом из города Никополя, Мастер спорта Украины международного класса. В этом году он второй раз в профессиональной карьере отправился на Паралимпиаду. В 2016 году Коль завоевал две бронзовые награды в Рио-де-Жанейро.

Также на его счету ряд бронзовых и серебряных медалей на чемпионатах мира и Европы.

Артему Манько 22 года, он представляет Черкассы и фехтует сразу на трех видах оружия — сабле, шпаге и рапире. Паралимпиада в Токио стала его дебютом.

До этого Манько дважды становился чемпионом мира по фехтованию на саблях в командном первенстве, а также выигрывал бронзу на чемпионате Европы в командном первенстве.