Первый день Паралимпиады-2020: итоги сборной Украины

25 августа в Токио прошел первый день Паралимпийских игр-2020. За это время сборная Украины успела завоевать восемь медалей.

На счету наших паралимпийцев одна золотая, пять серебряных и две бронзовых награды. Таким образом в медальном зачете Паралимпиады-2020 наша страна занимает пятое место.

Подробнее о том, кто завоевал с украинцев медали Паралимпиады-2020 и в каких видах спорта — в материале Фактов ICTV.

Первое золото на Паралимпиаде-2020 принесла Украине пловчиха Елизавета Мерешко. Она стала первой в заплыве на дистанции 50 м вольным стилем и установила новый паралимпийский рекорд.

Спортсменка преодолела дистанцию ​​за 33.11 с, опередив на 0,04 с Элизабет Маркс с США.

Также еще одна пловчиха Анна Гонтарь получила бронзовую награду. 17-летняя паралимпийка преодолела дистанцию ​​за 33.40 с.

Фехтовальщица Евгения Бреус заняла третье место в фехтовании на сабле на коляске. Паралимпийка победила у представительницы Венгрии Евы Гаймаси со счетом 15:10.

Накануне Бреус одержала победу над россиянкой и китаянкой, однако в полуфинале не смогла преодолеть представительницу Грузии.

Серебряную медаль завоевал пловец Антон Коль. Он преодолел дистанцию ​​100 м за 2:28.29, уступив на 0,3 с представителю Израиля Ияду Шалаби.

Еще одно серебро для сборной принес фехтовальщик Артем Манько. Паралимпиец в финале соревнований по сабле на коляске уступил китайцу Ли Хао и занял второе место.

Также пополнили государственную копилку серебряными медалями 26-летний Максим Крипак в плавании вольным стилем на 50 м, 35-летняя Елена Федота в фехтовании на колясках, 20-летний Олег Вирченко в плавании.

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась вчера, 24 августа.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. Это седьмые Игры для паралимпийской сборной Украины.

Фото: Getty Images, НКСИУ