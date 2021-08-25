Первый день Паралимпиады-2020: итоги сборной Украины

25 августа в Токио прошел первый день Паралимпийских игр-2020. За это время сборная Украины успела завоевать восемь медалей.
На счету наших паралимпийцев одна золотая, пять серебряных и две бронзовых награды. Таким образом в медальном зачете Паралимпиады-2020 наша страна занимает пятое место.
Подробнее о том, кто завоевал с украинцев медали Паралимпиады-2020 и в каких видах спорта — в материале Фактов ICTV.
Первое золото на Паралимпиаде-2020 принесла Украине пловчиха Елизавета Мерешко. Она стала первой в заплыве на дистанции 50 м вольным стилем и установила новый паралимпийский рекорд.
Спортсменка преодолела дистанцию за 33.11 с, опередив на 0,04 с Элизабет Маркс с США.
Также еще одна пловчиха Анна Гонтарь получила бронзовую награду. 17-летняя паралимпийка преодолела дистанцию за 33.40 с.
Фехтовальщица Евгения Бреус заняла третье место в фехтовании на сабле на коляске. Паралимпийка победила у представительницы Венгрии Евы Гаймаси со счетом 15:10.
Накануне Бреус одержала победу над россиянкой и китаянкой, однако в полуфинале не смогла преодолеть представительницу Грузии.
Серебряную медаль завоевал пловец Антон Коль. Он преодолел дистанцию 100 м за 2:28.29, уступив на 0,3 с представителю Израиля Ияду Шалаби.
Еще одно серебро для сборной принес фехтовальщик Артем Манько. Паралимпиец в финале соревнований по сабле на коляске уступил китайцу Ли Хао и занял второе место.
Также пополнили государственную копилку серебряными медалями 26-летний Максим Крипак в плавании вольным стилем на 50 м, 35-летняя Елена Федота в фехтовании на колясках, 20-летний Олег Вирченко в плавании.
Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась вчера, 24 августа.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.
Украину представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. Это седьмые Игры для паралимпийской сборной Украины.
Фото: Getty Images, НКСИУ