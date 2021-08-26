У меня открылось второе дыхание: Пятов о шансе сыграть за Шахтер после травмы Трубина

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов высказался о травме основного голкипера клуба и конкурента Анатолия Трубина.

По словам Пятова, ему жаль коллегу, который из-за травмы пропустит отборочные матчи на чемпионат мира-2022 в составе национальной сборной и плей-офф Лиги чемпионов против французского Монако.

Но все же Пятов доволен, что получил шанс сыграть в воротах горняков.

— Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал новый контракт. Я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место, это мое решение. Если я увижу, что уже не тяну, скажу: Спасибо, до свидания, — объяснил голкипер.

Как добавил Пятов, у него еще есть футбольные амбиции, и он хочет помочь команде достичь цели.

— Наверное, заново все забурлило. Шанс? Не такой шанс я имел в виду, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы. Я хочу помогать команде. Я живу футболом. У меня появилось второе дыхание, — отметил футболист.

Накануне наставник сине-желтых Александр Петраков вызвал Андрея Пятова в национальную сборную на матчи отбора на ЧМ-2022.

В общем в сборной Украины полностью обновили тройку вратарей на отборочные матчи. Так, Андрей Лунин заболел коронавирусом, а Анатолий Трубин и Георгий Бущан травмировались.

В новом сезоне 37-летний Пятов сыграл за донецкий Шахтер только один матч в украинской Премьер-лиге. Однако 25 августа голкипер может снова сыграть за горняков в плей-офф ЛЧ против Монако.

Источник: Бомбардир