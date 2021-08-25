В сборной Украины полностью обновили тройку вратарей на отборочные матчи ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков изменил состав команды на матчи отбора на чемпионат мира-2022. В общем новоиспеченный наставник полностью изменил вратарей.

Так, 25 августа, стало известно, что голкипер Реала Мадрид Андрей Лунин сдал положительный тест на Covid-19. Поэтому игрок не сможет сыграть за сине-желтых в сентябрьских поединках.

В то же время Петраков вместе с тренерским штабом принял решение вызвать в национальную сборную вратаря киевского Динамо Дениса Бойко. Известно, что голкипер уже провел шесть матчей в составе сине-желтых.

Последний раз 33-летний Бойко выступал за сборную в ноябре 2018 года против команды Словакии. Тогда игра завершилась со счетом 1:4.

Также ранее сообщили, что не сыграют в отборочных матчах на ЧМ-22 вратари Динамо Георгий Бущан и Шахтера Анатолий Трубин. У игроков травмы, из-за которых им придется пропустить ближайшие матчи.

Вместо травмированных голкиперов в сборную вызвали Андрея Пятова из Шахтера и Дмитрия Резника из Ворсклы.

Уже 29 августа в Киеве начнется сбор национальной команды.

В отборочных матчах на чемпионат мира-2022 сине-желтые встретятся 1 сентября с командой Казахстана и 4 сентября — со сборной Франции.

Подробнее о составе сборной Украины на отборочные матчи на ЧМ-2022 читайте в нашем материале.

Источник: УАФ

Фото: УАФ, Динамо