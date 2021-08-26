26 сентября украинская пловчиха Елизавета Мерешко финишировала второй в индивидуальном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Спортсменка из Херсона завоевала серебряную медаль и в целом девятую для Украины.

Британка Мейси Саммерс-Ньютон опередила украинку с результатом 2.5668.

25 августа Елизавета Мерешко завоевала для сборной Украины на Паралимпийских играх-2020 в Токио первую золотую медаль.

Она стала первой в соревнованиях на дистанции 50 м вольным стилем и установила паралимпийский рекорд.

Бронзовая медаль в этот день досталась еще одной украинской пловчихе Анне Гонтарь.

В 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Мерешко завоевала четыре золотые награды и одну бронзовую.

По состоянию на 12.00 26 августа Украина занимает седьмую строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020. В копилке сборной одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали.

Изменилась и тройка лидеров. Если сначала в топ-3 были Австралия, Китай и ПКР, то теперь Китай подвинул Австралию с первого места, а на третью ступеньку с седьмой поднялась команда из Великобритании.