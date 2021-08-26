Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Олимпийская призерка Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, получила еще одну

Ірина Коляденко

Украинскому борцу и бронзовому призеру Олимпийских игр-2020 Ирине Коляденко подарили еще одну квартиру в Ирпени.

Накануне спортсменка получила от Киевской облгосадминистрации однокомнатную квартиру за медаль, но она отдала ее своему тренеру Владимиру Яременко.

Коляденко объяснила, что своим поступком хотела привлечь внимание к тому, что тренеры и все, кто стоят за спортсменами, также должны быть оценены.

Но уже через несколько часов после этого поступка Ирине позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей еще одно жилье.

В эфире одного из украинских телеканалов мэр города Александр Маркушин сказал, что таким образом местная власть хочет показать пример другим общинам.

— Решили вместе с городом и нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры, — сказал городской голова.

Ранее спортсменка рассказала, что на День Независимости Украины губернатор Киевской области Василий Володин вручил ей ключи от квартиры в Ирпене.

Тогда она призналась, что собственное жилье — ее заветная мечта, но за всеми ее успехами стоит еще тренер у которого есть семья, но нет собственного жилья. Поэтому она решила сделать ему такой подарок.

4 августа Ирина Коляденко заняла третье место на Олимпиаде-2020 в Токио в женской борьбе в весе до 62 кг.

В финальной схватке за бронзу она одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1.

Источник: 5 канал

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка