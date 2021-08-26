В Стамбуле сегодня, 26 августа, состоится церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Во время торжественного мероприятия объявят Игрока года по версии УЕФА.

На победу в главной номинации претендуют полузащитник Челси Жоржиньо, его партнер по команде Н’Голо Канте и лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

Итальянский ресурс Tuttomercatoweb со ссылкой на источники, близкие к УЕФА, сообщил, что награда достанется итальянскому хавбеку аристократов Жоржиньо.

В составе Челси Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов-2020/21, а со сборной Италии стал чемпионом Европы-2020.

В голосовании приняли участие 24 тренера сборных, участвовавших в Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.

В 2020 году лучшим игроком года по версии Союза европейских ассоциаций стал форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

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Сама церемония жеребьевки начнется в 18.00 по киевскому времени. В текущем розыгрыше Украина будет представлена в главном еврокубковом футбольном турнире двумя клубами — киевским Динамо и донецким Шахтером.

Подробнее о составах корзин и где смотреть церемонию жеребьевки Лиги чемпионов читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Tuttomercatoweb