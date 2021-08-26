Украинец Шолинян проведет дебютный бой на турнире UFC в сентябре

Украинский боец ​​Людвик Шолинян вскоре впервые в своей карьере выступит в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

31-летний спортсмен армянского происхождения самой легкой весовой категории встретится с профессиональным уэльских бойцом Джеком Шору.

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Поединок состоится 4 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night: Брансон — Хилл.

Что известно о Шолиняне

Людвик Шолинян родился в 1990 году в армянском городе, однако в три года вместе с семьей переехал в Киев.

Украинский боец ​​смешанных боевых искусств представитель самой легкой весовой категории.

Он выступает на профессиональном ринге с 2016 года. Известный по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 и LFA.

Также Шолинян является участником популярного шоу UFC — The Ultimate Fighter.

В 2018 году он провел дебютный бой в Bellator, где после поражения Сайдемару Онорио покинул промоушен.

Также на счету бойца бронза чемпионата Европы по смешанным единоборствам среди любителей, чемпионство Украины по ММА и победа кубка Украины по вольной борьбе.

Фото: Людвик Шолинян