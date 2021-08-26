26 августа УЕФА назвал лучшего футболиста и тренера сезона 2020-2021. Ими стали представители Челси, который стал триумфатором Лиги чемпионов в этом году.

Так, лучшим тренером стал немецкий специалист Томас Тухель, который привел Челси к первой за девять лет победе в Лиги чемпионов. Примечательно, что он возглавил команду лишь в конце января 2021 года. В чемпионате Англии под руководством Тухеля Челси занял четвертое место в прошлом сезоне.

В номинации на награду Тухель опередил своих соотечественников — наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и экс-тренера Баварии Ханси Флика.

Лучшим футболистом сезона в Европе признан хавбек синих Жоржиньо. Помимо победы в Лиге чемпионов, он также стал чемпионом Европы в составе сборной Италии на Евро-2020. В обеих командах Жоржиньо был одним из лидеров на поле и сделал существенный вклад в их победы в главных европейских турнирах.

Жоржиньо в голосовании опередил своего одноклубника Н’голо Канте и полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне, который также добрался со своим клубом до финала Лиги чемпионов в этому году.

Также сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021-2022. В этом году Украину будут представлять две команды — Динамо Киев и донецкий Шахтер. Последний пробился в групповой этап благодаря успешной квалификации, где горняки одолели Генк и Монако.