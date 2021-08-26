Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится в Стамбуле 26 августа.

На стадии группового этапа турнира Украину представят два клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер, который квалифицировался в эту часть через отборочные матчи.

Где смотреть жеребьевку ЛЧ?

Церемония жеребьевки начнется в 18.00. В прямом эфире ее можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Также жеребьевку Лиги чемпионов будут транслировать на официальном сайте УЕФА.

На стадии группового этапа сыграют 32 клуба. Команды уже распределили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций согласно рейтингу УЕФА.

Остальные корзины распределили согласно клубному рейтингу УЕФА.

Состав корзин для жеребьевки

Корзина 1 : Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг. Корзина 2 : Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Дортмунд.

: Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Дортмунд. Корзина 3 : Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Аталанта, Зенит, Шахтер Донецк, РБ Зальцбург, Бенфика.

: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Аталанта, Зенит, РБ Зальцбург, Бенфика. Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Шериф, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург.

В один квартет не смогут попасть команды из Украины и России, которую представит в турнире питерский Зенит.

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов-2021/22

1-й тур: 14/15 сентября;

2-й тур: 28/29 сентября;

3-й тур: 19/20 октября;

4-й тур: 2/3 ноября;

5-й тур: 23/24 ноября;

6-й тур: 7/8 декабря.

Во время церемонии жеребьевки в Стамбуле лучшим игрокам прошлого розыгрыша турнира вручат награды. Также во время церемонии определится обладатель лучшего футболиста сезона по версии УЕФА и еще ряд владельцев наград.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая 2021 года на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе России.