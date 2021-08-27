В матче плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря принимала австрийский Рапид. Матч Заря — Рапид закончился поражением украинцев со счетом 2:3.

Встреча состоялась на стадионе Славутич-Арена, что в Запорожье. Обзор матча Заря — Рапид и видео голов смотрите в материале.

Стартовый состав ФК Заря: Булеца, Вернидуб, Гладкий, Громов, Жуниньо, Кочергин, Назарин, Сайядманеш, Хомченовский, Цвек, Шевченко.

Стартовый состав ФК Рапид: Арас, Гартлер, Хофманн, Граймль, Граховац, Грюль, Кара, Любичич, Стойкович, Ульманн, Фунтас.

Первый гол забили австрийцы — уже на 10-й минуте матча мяч в ворота Зари оформил полузащитник Марко Грюль. Через пять минут счет удвоил Лео Граймль, который играет на позиции защитника.

На 40-й минуте нападающий Зари Александр Гладкий распечатал ворота соперников, попав головой.

Во втором тайме (68 минута) Таксиархис Фунтас третьим голом окончательно обнадежил Зарю. После этого Дмитрий Хомченовский забил мяч, однако судья его не засчитал из-за офсайда.

На 86-й минуте Захеди Шахаб с пенальти пробил в правый нижний угол — голкиперу Рапида не удалось схватить мяч.

По итогам двух матчей счет составил 2:6 в пользу австрийцев. Заря выбыла из Лиги Европы и сыграет в Лиге конференций. Во время прошлой игры Заря разгромно проиграла Рапиду со счетом 0:3. Обзор матча Заря — Рапид от 19 августа смотрите в материале.

Фото: ФК Заря