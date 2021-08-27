Манчестер Юнайтед объявил о возвращении Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед подтвердил на своем сайте, что клуб достиг соглашения с туринским Ювентусом касательно трансфера лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

По информации Manchester Evening News, Роналду будет зарабатывать 270 тыс. фунтов в неделю — это около €16,5 млн в год. Португалец должен заключить с МЮ соглашение, которое будет рассчитано до 2023 года.

Это же издание утверждает, что вернуться на Олд Траффорд игрока лично уговорил сэр Алекс Фергюсон.

Утром 27 августа Криштиану прибыл на тренировочную базу туринского Ювентуса, но не приступил к занятиям вместе с командой. Он попрощался с партнерами по команде и улетел на частном самолете из Турина.

Криштиану Роналду выступал за туринский Ювентус с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, записав в свой актив 29 голов. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

Контракт игрока с туринским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сначала сообщалось, что Роналду переберется на Этихад, присоединившись к Манчестер Сити, который возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола. Впоследствии журналист Фабрицио Романо сообщил, что горожане отказались от идеи подписывать португальца и не направляли в Турин официальный запрос.

В то же время к битве за лидера сборной Португалии подключился бывший клуб форварда Манчестер Юнайтед.

Криштиану уже выступал за Манчестер Юнайтед в период с 2003 по 2009 года. Вместе с манкунианцами он стал трехкратным чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. В футболке МЮ Роналду отметился голами 118 раз в 292 матчах.

Источник: Manchester United