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Марія Степанюк |

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: определились соперники Зари

ФК Зоря Луганськ

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2021/22 — дебютного еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.

На этой стадии участие примут 32 команды, среди которых представитель Украины — луганская Заря, которая не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Результаты жеребьевки Лиги конференций-2021/22:

  • Группа А: ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК;
  • Группа В: Гент, Партизан, Флора, Анортосис;
  • Группа С: Рома, Заря Луганск, ЦСКА, Буде-Глимт;
  • Группа D: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонец, Раннерс;
  • Группа Е: Славия, Файенорд, Унион Берлин, Маккаби Хайфа;
  • Группа F: Копенгаген, ПАОК, Слован Братислава, Линкольн Ред Импс;
  • Группа G: Тоттенхэм Хотспур, Ренн, Витесс, Мура;
  • Группа H: Базель, Карабах, Кайрат, Омония.

Какой регламент Лиги конференций?

Победители восьми квартетов выйдут напрямую в плей-офф раунда турнира, а именно в 1/8 финала.

Команды, занявшие вторые места в группах, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут третьи строчки в своих квартетах в Лиге Европы.

Первый тур группового этапа ЛК стартует 16 августа, а заключительный, шестой, запланирован на 9 декабря.

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Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22

Фото: FC Zorya Luhansk

Источник: УЕФА

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