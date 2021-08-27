В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2021/22 — дебютного еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.
На этой стадии участие примут 32 команды, среди которых представитель Украины — луганская Заря, которая не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.
Результаты жеребьевки Лиги конференций-2021/22:
- Группа А: ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК;
- Группа В: Гент, Партизан, Флора, Анортосис;
- Группа С: Рома, Заря Луганск, ЦСКА, Буде-Глимт;
- Группа D: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонец, Раннерс;
- Группа Е: Славия, Файенорд, Унион Берлин, Маккаби Хайфа;
- Группа F: Копенгаген, ПАОК, Слован Братислава, Линкольн Ред Импс;
- Группа G: Тоттенхэм Хотспур, Ренн, Витесс, Мура;
- Группа H: Базель, Карабах, Кайрат, Омония.
Какой регламент Лиги конференций?
Победители восьми квартетов выйдут напрямую в плей-офф раунда турнира, а именно в 1/8 финала.
Команды, занявшие вторые места в группах, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут третьи строчки в своих квартетах в Лиге Европы.
Первый тур группового этапа ЛК стартует 16 августа, а заключительный, шестой, запланирован на 9 декабря.
Фото: FC Zorya Luhansk