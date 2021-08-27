В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2021/22 — дебютного еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.

На этой стадии участие примут 32 команды, среди которых представитель Украины — луганская Заря, которая не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Результаты жеребьевки Лиги конференций-2021/22:

Группа А : ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК;

: ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК; Группа В : Гент, Партизан, Флора, Анортосис;

: Гент, Партизан, Флора, Анортосис; Группа С: Рома, Заря Луганск , ЦСКА, Буде-Глимт;

Рома, , ЦСКА, Буде-Глимт; Группа D : АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонец, Раннерс;

: АЗ Алкмаар, Клуж, Яблонец, Раннерс; Группа Е : Славия, Файенорд, Унион Берлин, Маккаби Хайфа;

: Славия, Файенорд, Унион Берлин, Маккаби Хайфа; Группа F : Копенгаген, ПАОК, Слован Братислава, Линкольн Ред Импс;

: Копенгаген, ПАОК, Слован Братислава, Линкольн Ред Импс; Группа G : Тоттенхэм Хотспур, Ренн, Витесс, Мура;

: Тоттенхэм Хотспур, Ренн, Витесс, Мура; Группа H: Базель, Карабах, Кайрат, Омония.

Какой регламент Лиги конференций?

Победители восьми квартетов выйдут напрямую в плей-офф раунда турнира, а именно в 1/8 финала.

Команды, занявшие вторые места в группах, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут третьи строчки в своих квартетах в Лиге Европы.

Первый тур группового этапа ЛК стартует 16 августа, а заключительный, шестой, запланирован на 9 декабря.

Фото: FC Zorya Luhansk