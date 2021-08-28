Паралимпиада-2020: седьмую золотую медаль получил украинский пловец Денис Дубров

Украинский пловец Денис Дубров (класс — S8) завоевал седьмую золотую Паралимпийских Игр в Токио.

Он стал обладателем золотой медали на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

Дубров вышел на вторую для себя дистанцию ​​Паралимпийских Игр в Токио. Стартовал украинский пловец в первый день соревнований: заплыв 100 метров вольным стилем он закончил с пятым результатом.

Следующим заплывом при участии Дуброва стали 200 метров в индивидуальном комплексном плавании. Именно в этой дисциплине 32-летний спортсмен стал чемпионом Паралимпиады-2016.

Украинец имел лучшее время квалификации перед финалом, а его главным конкурентом был американец Роберт Гризвольд.

Однако в самом финале Дуброву пришлось бороться не с американцем, а с двумя китайскими пловцами — Ксу Хайцзяо и Яном Гуанлуном. Но опередить обоих оппонентов Дуброву удалось.

На финише украинский параатлет показал время 2: 20.96 минуты. И завоевал четвертую золотую награду в своей карьере.

Пловец Денис Дубров был в топ-10 лучших на играх в Рио.

Фото: most-dnepr.info