Украина получила еще два золота Паралимпиады-2020. Четвертую медаль выиграл пловец Евгений Богодайко. Он стал первым на 100-метровке брассом (класс — S6).

А Максим Крипак установил мировой рекорд на стометровке вольным стилем и одержал пятую для Украины золотую медаль Паралимпиады в Токио.

На дистанции 100 метров вольным стилем Максим Крипак показал результат 50,64 секунды. Украинец побил мировой рекорд, который составлял 50,87 с.

Второе место занял австралиец Роуэн Кротерс, третье — итальянец Стефано Раймонди.

У Богодайко в арсенале уже есть пять золотых наград Паралимпиады, причем в 2012 и 2016 годах он становился чемпионом именно на дистанции 100 метров брассом.

Вчера украинская пловчиха Анна Стеценко получила золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в японском Токио.

Украинка участвовала в заплыве на 400 м вольным стилем. Анна Стеценко преодолела расстояние за 4: 23.92 мин.

Второй стала представительница Италии Карлотта Джилли с результатом 4: 26.14 мин. Бронзовая медаль на Паралимпиаде в Токио досталась Кате Дедекинд из Австралии — она проплыла за 4: 35.87 мин.