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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Восьмое золото украинцев на Паралимпиаде-2020: пловчиха Елизавета Мерешко стала двукратной чемпионкой

Восьмое золото украинцев на Паралимпиаде-2020: пловчиха Елизавета Мерешко стала двукратной чемпионкой

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла вторую личную и восьмую для Украины золотую медаль на Паралимпиаде-2020 по плаванию.

Мерешко покорила дистанцию ​​100 метров брассом (класс — S5), проплыв с лучшим временем.

На старте Паралимпиады в Токио девушка завоевала первое место в 50-метровке вольным стилем, после чего стала серебряным призером в 200-метровке комплексным стилем.

Мерешко была среди претенденток на медали на дистанции 100 метров брассом. По времени квалификации украинка уступала только британке Грейс Харви.

А вот в финале Мерешко не позволила Харви быть первой. На финише украинка показала время 1.40.59 мин.

Это пятая золотая медаль Украины в четвертый день соревнований. Еще четыре награды высшей пробы украинцы получили также в плавании.

Евгений Богодайко, Максим Крипак, Михаил Сербин и Денис Дубров стали героями четвертого дня Паралимпиады в Токио.

Фото: Getty Images

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