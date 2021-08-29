Легкоатлетка Анастасия Мисник принесла сборной Украины еще одну серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Мисник выступала в метании ядра в классификации F20. Она установила новый рекорд Европы, метнув ядро на 14,16 м.

Первое место досталось представительнице Эквадора Полет Изамари Мендес Санчес, которая показала результат 14,39 м. Бронзу выиграла еще одна еквадорка Анаис Мендес (14.06 м).

На четвертом месте украинка Виктория Шпачинская, которая метнула ядро на 13.87 м.

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Анастасии Мисник 30 лет, она родилась в городе Знаменка Кировоградской области, которую сейчас и представляет.

Мисник выступает на соревнованиях в квалификации F20, сюда входят спортсмены с нарушением умственного развития.

Мисник выигрывала серебро на Паралимпиадах 2012 и 2016 года. Также на ее счету две бронзы и одно серебро на чемпионате мира.

В 2015 году легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата Европы, а через год привезла золото.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа, а завершатся 5 сентября. Украину в этом году представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.