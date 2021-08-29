На Паралимпиаде в Токио выступил бывший террорист — 64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу.

Мужчину приговорили к 84 годам тюрьмы.

Срок испанец получил за серию взрывов в 1985-м. В заключении мужчина устроил длительную голодовку, из-за чего получил паралич ног. Когда испанца выпустили как безнадежно больного, он начал плавать.

Уже 20 лет спортсмен выступает на Паралимпийских Играх.

Игры в Токио стали шестыми для Родригеса.

История спортсмена-террориста

Будущий паралимпийский чемпион увлекся революционными идеями в 1975-м, когда в Испании пал диктаторский режим Франсиско Франко.

В 80-е годы Родригес вступил в ряды антифашистской организации Первого октября (GRAPO).

Леворадикальная группировка поддерживаа марксизм-ленинизм и ненавидела короля Испании. Организация была признана террористической, но члены GRAPO продолжали свои попытки по свержению действующей власти.

Также они настаивали на изгнании войск НАТО и США из Испании, которые находились в стране в качестве государственных партнеров.

В 1984 году Родригес совершил серию взрывов в Севилье. Затем стал соучастником убийства известного бизнесмена из Андалусии — Рафаэля Падура. Испанские власти осудила преступника до 84 лет тюрьмы.

В 1990-м он устроил голодовку вместе со своими сокамерниками. Массовый отказ от пищи продолжался 432 дня, пока не умерли все участники забастовки, кроме Велозу.

Его заставили есть, однако к тому моменту террорист уже окончательно подорвал свое здоровье. У Родригеса обнаружили паралич нижних конечностей и повреждения внутренних органов.

По испанским законам тяжелобольной человек не мог находиться в тюрьме. В 1994 году он получил условно-досрочное освобождение. Уже через два года Родригес занялся плаванием.

Он выступает на дистанциях вольным стилем (50, 100, 200 м) и в смешанных эстафетах. На его счету 15 медалей: 5 золотых наград Сиднея-2000, 3 золота Афин-2004, а также 4 бронзы и 3 серебра из Пекина-2008 и Лондона-2012. Родригес — один из самых титулованных атлетов с ограниченными возможностями.

В Паралимпиаде-2020 Велозу занял восьмое место в 200-метровке и эстафете 4×50 м.

Источник: The Sunday Times