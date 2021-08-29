Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

29 августа в Токио начался пятый день Паралимпийских игр-2020. По итогам предыдущего дня Украина поднялась в медальном зачете на пятое место, а по количеству наград наша сборная и вовсе находится на четвертой позиции.

Украинские спортсмены завоевали уже 10 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых медалей.

Лидерство продолжает удерживать Китай – представители этой страны получили в общей сложности 90 наград – 36 золотых, 27 серебряных и 27 бронзовых.

Второе место занимает сборная Великобритании. На счету паралимпийцев из Соединенного Королевства 51 медаль – 20 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых.

На третьем месте находится сборная ПКР – ее представители добыли 41 награду – 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых.

В топ-10 также находятся сборные США (12/9/4), Азербайджана (8/0/2), Австралии (7/11/13), Нидерландов (7/6/5), Бразилии (7/5/13) и Италии (5/7/7).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд. Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

27 августа наши легкоатлеты также завоевали награды: Владислав Белый — серебро, а Юлия Павленко — бронзу.