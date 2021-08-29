29 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый состав тренерского штаба сборной Украины по футболу во главе с Александром Петраковым — исполняющим обязанности главного тренера.

Во время презентации Петракова спросили, будет ли он вызвать в сборную Украины российских игроков. И. о. главного тренера ответил, что пока не рассматривает такой вариант.

Александр Петраков вспомнил, как в феврале прогуливался Киевом и увидел фотографии погибших украинских военных.

— Зашел в Михайловский, и там сбоку фотографии наших погибших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько этих фамилий, столько фото людей. Я понял, что сейчас ни футболистов из России, никакого примирения априори быть не может.

О том, что Петраков станет новым тренером национальной сборной сообщила УАФ 18 августа. В начале месяца пост покинул Андрей Шевченко, который тренировал футболистов последние пять лет.

После этого на его место рассматривали Сергея Реброва, но он не смог разорвать контракт с эмиратской командой. СМИ ожидают, что Ребров займет пост главного тренера позже, поэтому Петракова назначили исполняющим обязанности.

Ранее Александр Петраков тренировал юношескую сборную Украины по футболу, а в 2001-2005 годах был коучем ФК Динамо.

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Источник: УАФ