Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет о трансферах за последнее десятилетие в период с 2011 по 2020 год.

За этот период украинские клубы заработали $864 млн и заняли одиннадцатую строчку в списке. Наибольший доход от переходов заработали испанские клубы, а именно $6,2 млрд.

За этот же период украинские клубы потратили на покупку игроков более $500 млн. Это семнадцатая позиция в списке.

Пальма первенства по расходам у Англии — $12,4 млрд, далее следуют Испания ($6,7 млрд), Италия ($5,6 млрд), Германия ($4,4 млрд) и Франция ($4 млрд).

Положительное сальдо в $363,3 млн позволяет Украине занимает десятое место в рейтинге по доходам от трансферов. Первая строчка здесь в Португалии.

В топ-30 по полученным доходам от трансферов также представлены два украинских клуба — донецкий Шахтер и киевское Динамо. Горняки расположились на 26-м месте, а Динамо на 30-м.

По количеству трансферов украинские футболисты оказались на 13-м месте. За этот период было осуществлено 2 282 перехода украинцев. А вот лидером по количеству переходов является Бразилия (15 128).

Трансфер с участием украинского клуба попал и в топ-70 самых дорогих переходов за это десятилетие. Переход бразильца Фреда из Шахтера в Манчестер Юнайтед в 2018 году оказался на 43-м месте. ФИФА не указала точную стоимость трансфера, но портал Transfermarkt оценил этот переход в $69 млн.