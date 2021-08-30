Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

30 августа в Токио начался шестой день Паралимпийских игр-2020. По итогам предыдущего дня Украина поднялась в медальном зачете на пятое место, а по количеству наград наша сборная и вовсе находится на четвертой позиции.

Только сегодня, 30 августа, сборная Украины завоевала еще четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

Всего на счету сборной Украины 47 наград: 11 золотых медалей, 24 серебряных и 12 бронзовых.

Лидерство продолжает удерживать Китай: представители этой страны получили в общей сложности 108 наград – 48 золотых, 31 серебрянную и 29 бронзовых.

Второе место занимает сборная Великобритании. На счету паралимпийцев из Соединенного Королевства 64 медали – 25 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых.

На третьем месте находится сборная ПКР: ее представители завоевали 54 награды – 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых.

В топ-10 также находятся сборные США (15/17/9), Азербайджана (9/0/4), Австралии (8/16/13), Нидерландов (8/7/5), Бразилии (11/5/15) и Италии (8/10/10).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд. Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

27 августа наши легкоатлеты также завоевали награды: Владислав Белый — серебро, а Юлия Павленко — бронзу.

А 30 августа Марина Литовченко завоевала для Украины золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в классе 6.