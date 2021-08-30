Легкоатлет Игорь Цветов принес Украине очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Украинец стал вторым в забеге на 100 метров.

Так, в финальном соревновании Цветов пробежал дистанцию ​​за 11.47 секунды. Тем самым наш паралимпиец превзошел собственный олимпийский рекорд 2016 года в Рио-де-Жанейро — 12.22.

Золотая награда досталась представителю ПКР Дмитрию Сафронову. С результатом 11.39 секунды он установил новый мировой рекорд.

На третьем месте расположился также представитель ПКР Артем Калашян. Он преодолел дистанцию ​​за 11.75 секунды.

Достижения Цветова

Игорь Цветов участвует в соревнованиях в беге на 100 и 200 м среди спортсменов с церебральным параличом. На Паралимпиаде-2016 он дважды выиграл золото.

Тогда в квалификационном забеге на 100 м Цветов установил мировой рекорд — 12.22 секунды, а в финальном забеге на 200 м — паралимпийский рекорд с результатом 25.11 секунды.

Паралимпийцу 27 лет, он родом из Николаевской области.

Цветов заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион мира и Европы.

По состоянию на 30 августа сборная Украины завоевала уже 50 медалей на Паралимпиаде-2020. В копилке нашего государства 12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых наград.

Таким образом наши паралимпийцы занимают 5-е место в медальном зачете соревнований.

Больше новостей о Паралимпийских играх-2020 в Токио, и участии сборной Украины в них — в материалах Фактов ICTV.