Украинка Калинина с победы стартовала на US Open-2020

Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина вышла во второй круг последнего в этом году турнира серии Grand Slam — US Open-2020.

На старте Открытого чемпионата США по теннису она встречалась с представительницей Египта Маяр Шериф. Калинина проиграла первый сет со счетом 6:4, но собралась и уничтожила соперницу в двух следующих — дважды по 6:1.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 51 минуту, из которых на две финальные партии украинка потратила чуть больше часа.

За игру Калинина сделала два эйса и допустила четыре двойных ошибок. У Шериф две подачи на вылет и одна двойная ошибка.

Ранее украинка уже встречалась с Шериф на турнире в Монпелье, где взяла верх над египтянкой в двух сетах в начале июля.

В рейтинге WTA Калинина занимает 76-е место. Победой над Шериф она прервала серию из двух поражений — до этого она вылетела из двух турниров в Чикаго.

Калинина впервые в карьере стартовала сразу в основной сетке US Open и смогла преодолеть барьер первого круга турнира.

Во втором круге Калинина сыграет с победительницей пары между украинкой Даяной Ястремской и немкой Анжелик Кербер.