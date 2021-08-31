Летние Паралимпийские игры в Токио стартовали 24 августа и завершатся торжественной церемонией, которая состоится 5 сентября 2021 года.

Торжественное событие можно будет посмотреть в прямой трансляции на UA: Перший. Начало церемонии закрытия запланировано на 14.00 по киевскому времени.

Закрытие Игр-2020 состоится на Национальном стадионе Токио, где прошла и церемония открытия соревнований.

Украину на Паралимпиаде представили 143 атлеты в 15 видах спорта. Это — бадминтон, академическая гребля, велоспорт, голбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование.

Всего представители 168 стран мира соревновались за награды в 22 видах спорта. Всего разыграли 540 комплектов наград.

Для национальной паралимпийской сборной XVI летние Паралимпийские игры стали седьмыми по счету.

Какой была церемония открытия?

Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 состоялась 24 августа на том же стадионе в Токио, и церемония открытия Олимпийских игр.

Трехчасовое действо под слоганом У нас есть крылья прошло без зрителей.

Паралимпиаду-2020 открыли после того, как символический старт соревнованиям дал император Японии Нарухито.