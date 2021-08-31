Третья ракетка Украины Марта Костюк завершила выступления на теннисном турнире серии Grand Slam — US Open-2020.

В двух сетах украинка уступила представительнице Греции Марии Саккари со счетом 6:4, 6:3.

Костюк быстро повела в первой партии 2:0, но проиграла на своей подаче и дала сопернице себя дожать. Во втором сете на корте так же шла равная борьба, но в решающих геймах Марта отдала гречанке два розыгрыша и не смогла перевести игру в третью партию.

За матч Костюк сделала один эйс и один раз допустила двойную ошибку, у Саккари пять подач на вылет и три двойных ошибки.

Во втором круге Саккари встретится с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Катержина Синякова (Чехия).

Костюк стала второй украинкой, которая не смогла преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. Днем ранее из одиночного турнира вылетела вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Она уступила в трех сетах немке Анжелик Кербер — 3:6, 6:4, 7:6.

А вот четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина и шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина успешно вышли во второй круг соревнований.

Калинина сделала камбэк в матче против египтянки Маяр Шериф. Она проиграла первый сет 6:4, но смела соперницу в двух следующих — дважды по 6:1.

В следующем круге Калинина попытается сделать то, что не удалось Ястремской, а именно сломить сопротивление Кербер.

Свитолина одержала победу над Ребеккой Марино из Канады в двух сетах 6:2, 6:3. Для этого украинке понадобилось чуть больше часа. За выход в третий круг Элина поспорит с испанкой Ребекой Масаровой, которая занимает 231 строчку рейтинга WTA.