Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

31 августа в Токио закончился седьмой день Паралимпийских игр-2020. По итогам дня Украина поднялась в медальном зачете на пятое место, а по количеству наград наша сборная находится на четвертой позиции.

За вчера, 31 августа, сборная Украины завоевала еще 13 медалей: три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые.

Всего на счету сборной Украины 67 наград: 15 золотых медалей, 33 серебряных и 19 бронзовых.

Лидерство продолжает удерживать Китай: представители этой страны завоевали в целом 132 награды — 62 золотых, 38 серебряных и 32 бронзовые.

Второе место занимает сборная Великобритании. На счету паралимпийцев из Соединенного Королевства 80 медалей — 29 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых.

На третьем месте находится сборная ПКР: ее представители завоевали 74 наград — 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых.

В топ-10 также находятся сборные США (24/24/15), Бразилии (14/11/17), Нидерландов (14/9/9), Австралии (13/21/20), Италии (11/18/14 ), Азербайджана (10/1/4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд. Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

27 августа наши легкоатлеты также завоевали награды: Владислав Белый — серебро, а Юлия Павленко — бронзу.

А 30 августа Марина Литовченко завоевала для Украины золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в классе 6 и Андрей Трусов в плавании на 100 метров вольным стилем в классе S7.