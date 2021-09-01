В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на выезде сыграет с командой Казахстана. Встреча состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена.

Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру будут транслировать российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 2 сентября в 3.10 и 15.35 на канале Футбол 2, а также в 11.25 на канале Футбол 1.

Это будет шестая встреча команд в истории. Четыре раза сборная Украины праздновала победу над казахами и только раз сыграла вничью. Это произошло в текущем отборе к чемпионату мира-2022 в Киеве.

Сине-желтые первыми открыли счет в матче после гола Романа Яремчука, но затем пропустили от Серикжан Мужикова.

После сыгранных трех матчей сборная Украины имеет в своем активе три пункта и занимает второе место в группе D после Франции (7). Казахстан занимает последнее, пятое, место в группе, имея в активе один пункт и проведя две встречи.