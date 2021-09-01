Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV прокомментировал результат матча Казахстан — Украина в рамках четвертого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 и оценил шансы на выход из группы.

По его мнению, конечный счет встречи сборных Украины и Казахстана — не по игре.

— Наши парни заслуживают большего. В первом тайме я выделил бы первых 25 минут. Они были великолепны. Мы должны были за это время закрыть игру. Мы создали три-четыре момента, и должны были забить. Но не хватило хладнокровия и мастерства. Затем немного расслабились. Возможно, сыграла самоуверенность, что так легко дается игра, — сказал Шевчук.

Говоря о втором тайме, футболист отметил, что команда тактически села в средний блок, рассчитывая на быстрые контратаки.

— Нам удавалось, было два замечательных момента. 100-процентно должны были забить Матвиенко и Соболь с передачи Ярмоленко, который уже играл на позициях форварда, — добавил он.

Шансы на выход сборной Украины из группы на чемпионат мира-2022 в Катаре Шевчук оценил как минимальные:

— Шансы есть, минимальные шансы. Относительно игры, мне понравилась наша команда. Да, счет не для нас, но парни отдали все силы.

1 сентября в Нур-Султане на Астана-Арена встреча сборных Украины и Казахстана в рамках четвертого тура группового этапа квалификационного отбора к чемпионату мира по футболу-2022 завершилась со счетом 2:2.

Это уже четвертый матч отбора, который Украина заканчивает с ничейным счетом.

Фото: Олимпик