Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

1 сентября в Токио стартовал восьмой день Паралимпийских игр-2020. Сейчас действующим лидером продолжает быть Китай.

Сборная этой страны в целом завоевала 135 наград, среди которых 64 золотых, 39 серебряных и 32 бронзовые.

Второе место занимает сборная Великобритании. На счету паралимпийцев 82 медали — 29 золотых, 23 серебряных и 30 бронзовых.

На третьем месте находится сборная ПКР. Представители этой команды завоевали 77 наград — 26 золотых, 17 серебряных и 34 бронзовые.

Украина занимает шестое место в медальном зачете. Наши паралимпийцы уже добавили в государственную копилку 69 медалей — 15 золотых, 34 серебряных и 20 бронзовых.

В топ-10 также сборные США (24/24/17), Нидерландов (16/9/10), Бразилии (14/11/19), Австралии (13/21/21), Италии (11/19/15) , Азербайджана (10/1/4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд. Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

27 августа наши легкоатлеты также завоевали награды: Владислав Белый — серебро, а Юлия Павленко — бронзу.

А 30 августа Марина Литовченко завоевала для Украины золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в классе 6 и Андрей Трусов в плавании на 100 метров вольным стилем в классе S7.

31 августа сборная Украины завоевала еще 13 медалей: три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые.