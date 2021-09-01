Украинский пловец Максим Крипак завоевал третью медаль золотого достоинства на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.

26-летний спортсмен был лучший в заплыве на 400 метров вольным стилем. Крипак преодолел дистанцию ​​за 3:59.62 минуты.

Вторым финиша добрался представитель Нидерландов Басс Теккен, а бронза у австралийца Томаса Галлахера.

Всего для Крипака это уже пятая медаль на Играх в Токио. До этого он выиграл два золота на дистанции 100 метров вольным стилем и на 100 метров баттерфляем, серебро он выиграл по итогам свободного заплыва на 50 метров, а бронзу — в эстафете 4х100 метров.

Сейчас в активе сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио уже 71 медаль: 16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая. С этим результатом сине-желтые занимают шестое место в медальном зачете.

В восьмой соревновательный день Паралимпиады-2020 еще две награды украинские спортсмены завоевали в пулевой стрельбе.

21-летняя Ирина Щетник завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в классе SH1, а Василий Ковальчук стал вторым в стрельбе из винтовки на 10 м лежа.