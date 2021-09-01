Утром 1 сентября украинские спортсмены завоевали две медали в пулевой стрельбе на Паралимпийских играх в Токио.

21-летняя Ирина Щетник принесла сборной Украины бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, соревнуясь в классе SH1. Золото в этих соревнованиях досталось представительнице Германии Наташи Гилтроп.

Стрелец Василий Ковальчук стал вторым в стрельбе из винтовки на 10 м лежа и завоевал серебро. Первое место досталось Драгану Ристичу из Сербии, который без ошибок провел сессию.

Для Ирины Щетник это уже вторая медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио. На днях она также завоевала бронзу в пулевой стрельбе. Спортсменка представляет Одесскую область и соревнуется в классе SH1. Сюда относятся стрелки, которые могут выдержать вес оружия и используют винтовку или пистолет.

48-летний Василий Ковальчук уже имеет две золотые награды на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Он выступает в классе SH2. Паралимпийцы этой группы стреляют только из винтовки и используют опору, ведь имеют нарушения, затрагивающие одну или две руки.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. В этом году сборная Украины представлена в составе 143 спортсменов, которые борются за медали в 15 видах спорта.

По состоянию на утро 1 сентября Украина занимает шестое место в зачете с 69-ю наградами. Медальный зачет Паралимпиады смотрите в материале.