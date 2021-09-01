Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вернулся в мадридский Атлетико после двух сезонов проведенных в каталонской Барселоне.

Футболист перешел в состояние матрасников на правах аренды, а в соглашении прописана опция выкупа его контракта Атлетико.

#BienvenidoGriezmann @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión. Bienvenue, Antoine! https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Мадридский клуб успел оформить все необходимые документы по переходу игрока за одну минуту до закрытия летнего трансферного окна.

Пресс-служба каталонского клуба подтвердила, что мадридский клуб обязался выплачивать игроку зарплату за время аренды, а в контракте прописан пункт обязательного трансфера.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что летом следующего года мадридцы должны выплатить Барселоне за контракт Гризманна €40 млн. Сам футболист подписал с рохибланкос соглашение по схеме 2+1.

Антуан Гризманн перешел в каталонскую Барселону летом 2019 года за €120 млн. В прошлом сезоне в футболке блаугранас он провел 41 матч, в котором отличился 20 раз в воротах соперников.

В составе мадридского Атлетико Гризманн выиграл Лигу Европы-2017/18 и Суперкубок УЕФА-2018. В сезоне 2015/16 Лиги чемпионов он стал финалистом турнира. 30-летний форвард выступал за Атлетико с 2014 по 2019 год и забил 94 мячей в 180 матчах.

В летнее межсезонье каталонская Барселона заработала на трансферах игроков €76,5 млн, хотя ее лидер и капитан команды Лионель Месси покинул клуб на правах свободного агента.

Источник: Fabrizio Romano, Atletico Madrid