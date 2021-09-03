Мы заработали €80 млн, можем себе позволить: Луческу о трансфере Витиньо

Киевское Динамо за два сезона заработало в Лиге Чемпионов уже €80 млн.

Об этом рассказал главный тренер клуба Мирча Луческу, комментируя переход бразильского полузащитника Витиньо в стан бело-синих.

— Мы подписали молодого бразильца, он хорошо сыграл в Кубке Либертадорес. Команде нужен игрок такого плана, который может обыграть одного-двух соперников. Мы искали замену ушедшим игрокам, посмотрим, удалось ли нам это, — сказал Луческу.

По его словам, клуб за последние два сезона заработал около €80 млн, поэтому может себе позволить потратить €6-7 млн на усиление.

Луческу отметил, что не уверен, сможет ли Витиньо быстро адаптироваться к игре бело-синих, однако класс игрока говорит сам за себя.

Румынский специалист также напомнил, что донецкий Шахтер только в последнее трансферное окно потратил на покупку новичков около €45 млн.

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Напомним, ранее главный тренер Динамо выразил мнение, что одной из причин неудачной игры сборной Украины против Казахстана в матче четвертого раунда квалификации на чемпионате мира, который закончился со счетом 2:2 – ошибки игроков киевского клуба.

Кроме того, Луческу выразил мнение, что провалы в защите Александра Караваева, чьи ошибки привели к обоим забитым мячам в ворота желто-синих, обусловлены тем, что игрок не является профильным защитником, а значительно более продуктивен в полузащите.

Он также отметил, что главному тренеру украинцев Александру Петракову стоило выпустить с первых минут Виктора Цыганкова, который в последнее время показывает хорошую игру и находится на пике своей формы.

Источник: Fanatik

Фото: ФК Динамо Киев