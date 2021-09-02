Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

2 сентября в Токио начался очередной день Паралимпийских игр-2020. Безоговорочным лидером остается Китай.

Сборная этой страны в целом завоевала 154 наград, среди которых 73 золотых, 44 серебряных и 37 бронзовых.

На вторую строчку 2 сентября поднялись представители Великобритании. У них – 90 наград: 32 золотые, 26 серебряных и 32 бронзовых.

Замыкает тройку лидеров ПКР. На счету паралимпийцев 89 медалей – 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых.

Украина занимает пятое место в медальном зачете. Наши паралимпийцы добавили в государственную копилку 77 медалей – 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

В топ-10 также сборные США (25/29/21), Нидерландов (19/11/10), Бразилии (16/13/22), Австралии (13/23/24), Италии (12/19/17), Азербайджана (11/1/4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

1 сентября украинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

В плавании на 400 метров вольным стилем в классе S10 не было равных Максиму Крипаку. В толкании ядра в классе F32 никто не смог превзойти результат Анастасии Москаленко.

Серебряные награды получили Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки с 10 метров в классе SH2) и Алексей Федина (в плавании на 100 метров брассом в классе S12).

Бронзовыми наградами копилку Украины пополнили Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки с 10 метров в классе SH1), дуэт Ивана Мая и Льва Каца (в настольном теннисе в классе S9), Яна Бережная (в плавании на 400 метров вольным стилем в классе S11) и Ярина Матло (в плавании на 100 метров брассом в классе SB12).