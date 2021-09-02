Пятая ракетка мира Элина Свитолина преодолела барьер второго круга на турнире серии Grand Slam — US Open-2021.

В двух сетах она одолела представительницу Испании Ребеку Машарову со счетом 6:2, 7:5. Чтобы выйти в третий круг Свитолиной понадобился 1 час и 45 минут.

За игру украинка сделала три подачи на вылет, у оппонентки — пять эйсов и одна двойная ошибка.

За выход в 1/8 финала Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (6:3 4:6, 4:6).

В первом круге Свитолина обыграла Ребекку Марино из Канады со счетом 6:2, 6:3.

Еще одна украинка Ангелина Калинина попытается выйти в третий круг US Open-2021 3 сентября. Ее соперницей будет опытная немка Анжелик Кербер, которая выбила на старте соревнований вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.

Зачехлила ракетку на нью-йоркских кортах и ​​третья ракетка Украины Марта Костюк. В двух сетах она проиграла представительнице Греции Марии Саккари со счетом 6:4, 6:3.

Действующими чемпионами Открытого чемпионата США по теннису является японская теннисистка Наоми Осака и австриец Доминик Тим.