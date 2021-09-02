Сборная Украины в субботу, 4 сентября, проведет пятый матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против сборной Франции. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Дидье Дешама. На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.61. Успех сине-желтых оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи — 4.10.

На то, что Ле блю первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.49, а на подопечных Александра Петракова — 3.20. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 10.50.

Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Обязанности четвертого рефери исполнит Раде Обренович.

За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Лишь один раз сине-желтые праздновали победу над сборной Франции. Это произошло в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Пять раз победа была на стороне синих, а еще четыре раза команды расходились ничьей.

Последний раз сборные встречались в марте в матче отбора к ЧМ-2022 на Стас де Франс. Тогда команды разошлись ничьей 1:1. Голом в свои ворота отметился Кимпембе, а за Ле блю забил Гризманн.

Фото: УАФ