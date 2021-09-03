Французы такие же люди, разве что лягушек едят, а мы — нет: Петраков перед матчем

Сборная Украины примет команду Франции в Киеве в рамках отбора к чемпионату мира-2022 уже в субботу, 4 августа. Перед матчем на вопросы журналистов ответили исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков и капитан команды Андрей Пятов.

Специалист сдержал свое обещание, которое он дал перед матчем с Казахстаном, и провел пресс-конференцию на украинском языке. Последовал его примеру и Пятов.

Петраков рассказал, что Александра Зинченко, который не сыграет в матче из-за перебора карточек, есть кому заменить.

— После игры с Казахстаном сказал ребятам, что все впереди и нужно обыгрывать Францию. Что касается Яремчука, то он себя хорошо чувствует. Он готов с Францией играть на полную. Степаненко, Зубков и Харатин смогут выйти с первых минут. Общался с Тарасом, он себя хорошо чувствует и будет играть, — рассказал Петраков.

В Киев Ле блю прилетели без Килиана Мбаппе, который получил повреждение в матче против Боснии и Герцеговины, а сама Франция не может победить уже четыре матча.

— Мы тоже уже много матчей не можем победить. А Мбаппе — это очень хороший игрок, звезда мирового уровня. Я думаю, что во Франции есть кем его заменить. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы — нет, все.

Ожиданиями от матча поделился и Андрей Пятов, который играл в 2013 году против Франции, когда сине-желтые единственный раз одержали победу над Ле блю. Капитан команды рассказал, что нужно команде, чтобы повторить успех.

— Нам нужна такая же поддержка. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то — нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо.

Пятов отметил, что разговаривать на пресс-конференции на украинском языке была исключительно его инициатива.

— Это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого.

Перед матчем с Казахстаном на украинском языке заговорил Андрей Ярмоленко, а также рассказал, почему не сделал этого раньше.

В текущем отборе к ЧМ-2022 сборная Украины провела четыре матча, которые завершились с ничейным счетом. В последней игре против команды Казахстана в Нур-Султане сине-желтые сенсационно упустили победу на последней компенсированной минуте встречи.

Фото: УАФ