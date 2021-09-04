В пятницу, 3 сентября, сборная Украины U-21 встретилась с командой Сербии U-21 в рамках первого квалификационного тура к молодежному Евро-2023.

Матч Украина U-21 — Сербия U-21 прошел в городе Стара-Пазова на поле Спортцентра Футбольного союза Сербии и закончился со счетом 1:0.

Подопечные Руслана Ротаня активно начали игру, и уже вскоре добились успеха.

Уже на 14-й минуте сине-желтые достигли результата. Крыськов из пределов штрафной точно пробил в ворота.

Чуть позже мог забить Вивчаренко, но после удара защитника свою команду выручил голкипер Гордич.

Мог стать автором эффектного гола Назаренко, но после удара с углового он попал в дальнюю штангу.

Второй тайм начался с опасного момента для сербов.

Был момент, когда соперники попытались перехватить инициативу, но нарвались на контратаку. Крыськов вышел один на один, однако не смог обыграть голкипера.

Хозяева ответили лишь на 63-й минуте, но удар Каменовича был неточным.

Впоследствии сербы стали больше владеть мячом, но украинцы достойно отвечали.

Так, на 78-й минуте отлично сыграл Руслан Нещерет, который среагировал на низовой удар Тедича.

Завершение поединка сине-желтые провели уверенно и не дали сопернику сравнять счет.

Таким образом подопечные Ротаня одержали минимальную победу в отборочном матче на Евро-2023.

Во вторник, 7 сентября, молодежная сборная Украины проведет домашний поединок против команды Армении.

Сербия U-21 — Украина U-21 — 0: 1

Гол: Крыськов (14).

Украина U-21: Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськов (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 88), Назаренко (Брагарь, 88), Вюнник (Супряга, 77).

Сербия U-21: Гордич, Бекович (Видославлевич, 73), Честич, Маркович, Даничич, Павлович (Милославлевич, 56), Илич, Тетек, Йович (Гаврич, 80), Тедич, Стеванович.

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Фото: УАФ