Украинская параатлетка Зоя Овсий завоевала золотую медаль в метании булавы на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио. Спортсменка выступает в классе F51.

Уже в первой попытке Овсий смогла установить новый паралимпийский рекорд, а в пятой — его же улучшила до 25,12 метров.

Второе место заняла американка Кэсси Митчел, а третьей стала представительница ПКР Елена Горлова.

В Токио Овсий також завоевала бронзовую медаль в метании диска, а на летней Паралимпиаде-2016 в Рио была в шаге от золота, но выиграла серебро.

После этого украинка дважды побеждала на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах. Для Овсий это золото в метании булавы стало первым в карьере с Паралимпиады и первым в истории Украины в этой дисциплине.

Сейчас в активе сборной Украины 94 медали: 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

27-летняя украинская параатлетка Зоя Овсий представляет Днепропетровскую область. Она выступает в классе F51, в котором соревнуются спортсмены с существенным нарушением движений туловища и конечностей. Овсий имеет врожденный артрогрипоз.