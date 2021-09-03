В Канаде умерла 18-летняя мексиканская боксерка Жанетта Сапата после того, как получила смертельный удар во время поединка. Пять дней врачи боролись за жизнь девушки, но спасти не смогли.

28 августа мексиканка приняла участие в турнире, который проходил в Монреале. Сапата выступала в женской полусредней категории.

Но в четвертом раунде 18-летнюю спортсменку отправила в нокаут ее соперница Мари-Пьер Уль. Девушка потерпела поражение, пропустив левый апперкот и правый хук.

После нокаута мексиканка продолжала стоять в углу ринга, но потом внезапно потеряла сознание и упала. Судья сразу остановил бой, а к девушке подошел ее тренер.

За несколько секунд в Жанетт начались судороги, ее положили на ринг и оказали первую медицинскую помощь.

Затем боксерку сразу доставили в больницу. Ее состояние оценивали как тяжелое, поэтому врачи решили ввести Сапату в состояние медикаментозной комы.

К сожалению, медикам не удалось сохранить жизнь девушке. Через пять дней, 2 сентября, она умерла в медицинском учреждении.

Правоохранители начали расследовать смерть юной боксерки.

Смерть Жанетты подтвердил и промоутер Айвон Мишель, который организовывал турнир в Монреале.

— С прискорбием мы узнали от члена семьи, что умерла Жанетт Закариас Сапата. Вся команда Groupe Yvon Michel чрезвычайно расстроена этим заявлением. Мы выражаем наши соболезнования ее семье, близким, друзьям и особенно ее мужу, который был возле ее кровати до последних минут, — написал Мишель.

Отметим, что Сапата была замужем за 25-летним боксером из Мексики Джованни Мартинесом.

Он также участвовал в бою в Монреале. Джованни соревновался на ринге перед боем жены и одержал победу над представителем Канады Мазлумом Акденизом.

Для Жанетты этот трагический поединок на профессиональном ринге был шестой. Она дебютировала в спорте в возрасте 15 лет. Всего в активе девушки две победы и четыре поражения.

Источник: CBC

Фото: tweet247.net