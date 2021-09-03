Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

По итогу девятого дня Паралимпийских игр-2020 в Токио Китай продолжает удерживать уверенное лидерство.

Сборная КНР завоевала уже 184 награды, среди которых 85 золотых, 53 серебряных и 46 бронзовых.

На втором месте, как и прежде, остается сборная Великобритании. Ее спортсмены завоевали 37 золотых, 34 серебряных и 40 бронзовых медалей.

На третье место поднялись США, которые сравнялись со сборной ПКР по количеству золотых медалей – у обеих из них по 34. Однако у американцев уже 34 серебряных награды, тогда как у россиян – 29. При этом ПКР завоевал 44 бронзы, тогда как у США таких наград только 24.

Пятое место продолжает удерживать сборная Украины. Наши паралимпийцы завоевали уже 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых медалей. При этом по количеству наград украинская сборная находится, как и прежде, на четвертом месте, уступая лишь сборным Китая, Великобритании и ОКР.

В топ-10 также входят сборные Нидерландов (23\15\16), Бразилии (21\14\26), Австралии (18\27\27), Италии (13\2725) и Азербайджана (12\1\4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

В пятницу, 3 сентября, за четыре часа со старта соревнований украинская сборная завоевала пять медалей Паралимпиады-2020 в Токио – одну золотую и четыре серебряных.

Так, в параконое украинцам удалось завоевать сразу две медали. Золото получил Сергей Емельянов, а серебро – Николай Синюк.

Второй прибыла на финиш в беге на дистанцию 1 500 м Людмила Данилина.

Настоящую жажду к победе продемонстрировал и Егор Деменьев в шоссейной групповой гонке. Несмотря на падение на трассе, спортсмен финишировал вторым.

Кроме того, серебряную награду получил Николай Жабняк в метании диска.