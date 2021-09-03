Форвард английского Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний футболист установил новый рекорд по голам за национальную команду, сделав дубль в матче против команды Ирландии (2:1) в рамках европейской квалификации отбора к чемпионату мира-2022.

Роналду отличился в воротах соперников в футболке селесао уже 111 раз.

Этот рекорд уже отнесли в Книгу Гиннеса, а сам футболист получил памятный сертификат.

— Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давайте попробуем добиться еще большего результата!, — написал Роналду на своей странице в Instagram.

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В матче против сборной Ирландии Роналду побил рекорд, который установил иранский футболист Али Даеи, отличившийся за национальную команду 109 раз.

По итогам матча против ирландцев Криштиану также вышел на третье место по количеству игр за сборную — 180 выступлений.

В отборе к ЧМ-2022 Португалия сейчас лидер группы А, имея в активе 10 очков. Второе место у сборной Сербии (7), а на третьем расположился Люксембург (6). Команды Ирландии и Азербайджана пока еще не смогли набрать очков.