Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал, что его в подростковом возрасте изнасиловала старшая женщина. Спортсмен признался, что когда ему было 13 лет, он стал жертвой сексуального насилия. Его обидчицей была женщина, которой было не менее 35 лет.

— Жизнь — непростая вещь. Меня изнасиловала в 13 лет женщина. Это сделала старшая женщина. Ей было 35 лет, — признался ветеран бокса.

По его словам, инцидент произошел во время боксерского турнира на Гавайских островах.

— То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, меня изнасиловали, — добавил де ла Хойя.

Боксер рассказал, что эта его детская травма до сих пор его ранит, хотя сейчас он уже Золотой мальчик, а не маленький Оскар.

— Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем, — сказал он.

В ночь с 11 на 12 сентября 48-летний Оскар де ла Хойя проведет бой против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта. Таким образом, боксер вернется на ринг после 13-летнего отсутствия.

Свой последний бой де ла Хойя провел против не менее легендарного филиппинского боксера Мэнни Макьяо, но потерпел поражение.

За свою боксерскую карьеру он провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед (30 КО) при шести поражениях. В Белфорта в ММА 26 побед и 14 поражений.

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Фото: Oscar De La Hoya