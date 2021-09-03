3 сентября за четыре часа от старта соревнований украинская сборная завоевала пять медалей Паралимпиады-2020 в Токио – одну золотую и четыре серебряных.
В параконое украинцам удалось завоевать сразу две награды. Первое место получил Сергей Емельянов, второе – Николай Синюк.
Второй прибыла на финиш в беге на дистанцию 1 500 м Людмила Данилина.
Настоящую жажду к победе продемонстрировал и Егор Деменьев в шоссейной групповой гонке. Спортсмен несмотря на падение на трассе финишировал вторым.
Серебряную награду получил и Николай Жабняк в метании диска.
По состоянию на 3 сентября украинская сборная имеет в своей копилке уже 89 наград – 21 золотую, 43 серебряных и 25 бронзовых наград – и удерживает пятую строчку в медальном зачете.
Украину опережает только Китай, Великобритания, ПКР и США.
По общему количеству медалей Украина – на четвертой позиции.
Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.
Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры для паралимпийской сборной Украины.
Источник: Национальный паралимпийский комитет
Фото: Федерация каноэ Украины