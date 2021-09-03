Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Золото и четыре серебра: украинцы завоевали пять медалей Паралимпиады-2020

Сергій Ємельянов

3 сентября за четыре часа от старта соревнований украинская сборная завоевала пять медалей Паралимпиады-2020 в Токио – одну золотую и четыре серебряных.

В параконое украинцам удалось завоевать сразу две награды. Первое место получил Сергей Емельянов, второе – Николай Синюк.

Второй прибыла на финиш в беге на дистанцию 1 500 м Людмила Данилина.

Настоящую жажду к победе продемонстрировал и Егор Деменьев в шоссейной групповой гонке. Спортсмен несмотря на падение на трассе финишировал вторым.

Серебряную награду получил и Николай Жабняк в метании диска.

По состоянию на 3 сентября украинская сборная имеет в своей копилке уже 89 наград – 21 золотую, 43 серебряных и 25 бронзовых наград – и удерживает пятую строчку в медальном зачете.

Украину опережает только Китай, Великобритания, ПКР и США.

По общему количеству медалей Украина – на четвертой позиции.

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры для паралимпийской сборной Украины.

Источник: Национальный паралимпийский комитет

Фото: Федерация каноэ Украины

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка