3 сентября за четыре часа от старта соревнований украинская сборная завоевала пять медалей Паралимпиады-2020 в Токио – одну золотую и четыре серебряных.

В параконое украинцам удалось завоевать сразу две награды. Первое место получил Сергей Емельянов, второе – Николай Синюк.

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Второй прибыла на финиш в беге на дистанцию 1 500 м Людмила Данилина.

Настоящую жажду к победе продемонстрировал и Егор Деменьев в шоссейной групповой гонке. Спортсмен несмотря на падение на трассе финишировал вторым.

Серебряную награду получил и Николай Жабняк в метании диска.

По состоянию на 3 сентября украинская сборная имеет в своей копилке уже 89 наград – 21 золотую, 43 серебряных и 25 бронзовых наград – и удерживает пятую строчку в медальном зачете.

Украину опережает только Китай, Великобритания, ПКР и США.

По общему количеству медалей Украина – на четвертой позиции.

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры для паралимпийской сборной Украины.

Источник: Национальный паралимпийский комитет

Фото: Федерация каноэ Украины